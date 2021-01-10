شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاتفاق الجديد بين الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي، سيف زاهر، أن الأيام الماضية شهدت اجتماعا بين مسؤولا كبيرا من الأهلي والزمالك، لوضع عدد من البنود لتهدئة الأجواء بين قطبي الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف زاهر خلال برنامجه التليفزيوني مساء اليوم، أن مسؤول الأهلي والزمالك اتفقا على توحيد لغة الإعلام الأحمر والأبيض، على أن يكون بمثابة ميثاق إعلامي هادئ، ويهتم بأخبار ناديه ولايمس أطراف وشخصيات النادي الأخر، ومنع التعاقد مع أي لاعب من الفريقين وفقا لما اتفق عليه المسؤولين، سواء من الأهلي والزمالك.