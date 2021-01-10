شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحسم حضور الجماهير لمونديال العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه يتم حاليا مرحلة تجريب افتتاح مونديال العالم لكرة اليد، وأن صالة السادس من أكتوبر تتضمن مقر الاتحاد الدولي وأكاديمية الاتحاد الأفريقي.

وأضاف صبحي خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، الدولة المصرية تتخذ أفضل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة المونديال العالمي الذي يقام على أرض مصر خلال هذا الشهر الجاري.

وعن حضور الجماهيري للبطولة، أكد الهدف الأول من هذه البطولة خروج الجميع بسلام وأمان، وأنه سيتم حسم نسبة حضور الجماهير خلال البطولة غدا.