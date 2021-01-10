شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث صن داونز: سيرينو لن ينتقل للأهلي في الميركاتو الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد على، المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقق إنجازات كبيرة مع الأهلي وخاصة بعدما حقق الثلاثية.

وأكد خالد على في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «أما بالنسبة لسيرينو، فإن نادي صن داونز أصدر بيانًا رسميًا يؤكد خلاله أن باب المفاوضات تم غلقه نهائيًا».

وتابع: «الأمر واضح وسيرينو لن ينتقل إلى الأهلي في الوقت الجاري والبيان كان واضح».