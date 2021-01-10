شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: لا أجامل نادي على حساب آخر.. وإحالة المخالفات للنيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك غرامات فورية وفقا لقرارات مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع وزير الشباب خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع الحالات التي أصيبت من اللاعبين بكورونا عزلت لبدء العلاج.

وأكد وزير الرياضة أنه لا يجامل أحد على حساب أحد، ويوجد نظام عمل وقوانين، كاشفا أننا نسير في خط مستقيم، ويفسر للرأي العام الحقائق ومغزى القرارات التي يتخذها.

وأشار صبحي إلى أنه من الوارد إحالة مخالفات بعض الأندية للنيابة، موضحا أن تحقيقات النيابة هي التي ستقرر مصير مجالس الإدارات المخالفة.

وشدد وزير الرياضة أننا نقف مع كيان نادي الزمالك، ونساعد اللجنة المؤقتة بشكل قانوني لحماية هذا الكيان، مشددا على أننا نقف بجوار الأندية الشعبية ماليًا، من أجل بقاء جميع الكيانات الرياضية، نافيا أنه يجامل ناد على حساب الآخر.

واستطرد أشرف صبحي أن مهمته كوزير للرياضة هي الإبقاء على الكيانات واستمرارها، وأن تعتمد على مواردها.

واختتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته، قائلًا إن الاحترام المتبادل بين القيادات الإدارية ينتقل للجماهير في الملعب واللاعبين.