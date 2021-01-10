شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي: كنت قريب من اللعب للأهلي قبل الانتقال للمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، إن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الفيومي، قادر على صناعة الفارق مع أي فريق من خلال تعامله الجيد مع اللاعبين لإظهار كافة الإمكانيات.

وأكد مروان حمدي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «هناك عدد كبير من اللاعبين رحلوا عن صفوف مصر المقاصة ولكن الكابتن إيهاب جلال قادر على حفاظ على شكل وأداء ونتائج النادي الفيومي».

وعلق مهاجم نادي مصر المقاصة: «لم أوقع للنادي الأهلي، ولكن كان هناك كلام من جانب النادي الأهلي أنه يفاوضني أثناء تألقي مع نادي النصر».

وتابع: «هناك بعض الوكلاء أيضًا تحدثوا معي عن انضمامي إلى الأهلي ولكن لم يكن هناك أية مفاوضات رسمية».