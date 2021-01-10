شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل عودة عمار حمدي لنهاية الموسم لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، على تأجيل عودة عمار حمدي، لاعب الأهلي المعار لصفوف الاتحاد السكندري هذا الموسم، لنهاية الموسم الكروي.

وأكد الإعلامي، سيف زاهر، خلال برنامجه التليفزيوني، أن الأهلي طلب عودة عمار حمدي ولكنه فشل خلال الانتقالات الشتوية، بسبب تمسك الفريق السكندري به، وموسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، طلب إعادة اللاعب نهاية الموسم الجاري.