شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف أسباب تأجيل انتخابات اتحاد الكرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر تواكب التطورات العصرية، ونواجه الشائعات والتعصب بمنظومة أخلاقية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع الاتجاهات والمنصات الرياضية تدخل في منظومة رياضية واحدة.

وكشف وزير الشباب والرياضة أنه لن نتمكن من إجراء انتخابات جمعيات عمومية في هذه المرحلة، لا سيما مع انتشار كورونا، والأرجح هو تأجيل الانتخابات في اتحاد الكرة لمدة 6 أشهر.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن جميع المسابقات الرياضية مستمرة، ولا توجد أي خطط لإيقاف أي نشاط، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحا أن دوريات العالم لم تتوقف رغم انتشار كورونا بشكل أكبر من مصر.