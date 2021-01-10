شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: موسيماني مدرب فاشل فاز بأفريقيا مع الأهلي بضربة حظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلى، فشل في العديد من الاختبارات مع القلعة الحمراء.

وقال السيد في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «موسيماني مدرب لم يثبت كفاءته مع الأهلى حتى الآن على الرغم من فوزه ببطولات مع المارد الأحمر إلا أنه فشل في اختبار أمام وادي دجلة بالدوري».

وأضاف: «موسيماني فاز بأفريقيا مع الأهلى بضربة حظ والزمالك كان مستحوذ على اللقاء بشكل كامل ولولا تسديدة قفشة لأثبت موسيماني للجميع بأنه مدرب فاشل».