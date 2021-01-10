شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف تفاصيل لجنة التفتيش بالزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إننا نمتلك بنية أساسية لتنمية بعض الألعاب ونعني بتطويرها، مثل لعبة الإسكواش والجمباز.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك اهتمامًا بتطوير البنية الأساسية لخدمة الألعاب الرياضية التي تخدمنا في تطوير الرياضة والبطولة.

وأشار صبحي إلى أن وزارة الشباب تقوم بتنمية مراكز الشباب، وإنشاء الاستادات في المحافظات، وشدد وزير الرياضة على أنه سيتم تطوير دور الدولة في الرياضة متابعا: «لسنا مع أنصاف الحلول» موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الرياضة أمن قومي.

وأكد صبحي أنه لابد من احترام المواثيق الدولية الرياضية ونعظم من اهتمامنا بالرياضة، موضحا أن الجزء المتعلق بالأندية يشهد تغييرا في القانون وإتاحة الاستثمار للشركات من أجل تطوير الموارد.

وشدد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تقوم بدورها في التفتيش المالي والإداري، فلجنة التفتيش قامت بدورها في نادي الزمالك والأمر في يد النيابة العامة، موضحا أن لجنة التفتيش هي من تحدد حجم التجاوزات وتقرر إحالتها للنيابة.