شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز: جيرالدو ليس فى حساباتنا وموسيمانى حقق الإنجازات مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، على المفاوضات مع لاعبين مصريين من أجل ضمهم إلى صفوف فريقه، قائلا:" نادي صن داونز يتابع عدد من اللاعبين المصريين لضم أحدهم في الفترة المقبلة".

وتابع المنسق العام للنادى الجنوب أفريقي في تصريحات تلفزيونية، "بكل تأكيد صن داونز يراقب لاعبين مصريين من أجل ضمهم، وبكل تأكيد أي لاعب من الأهلي سيكون تحت أنظارنا ولم نفكر في جيرالدو ولم يتم عرضه علينا".

وأضاف خالد علي، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقق إنجازات كبيرة مع الأهلي،" أما بالنسبة لسيرينو، فإن نادي صن داونز أصدر بيانًا رسميًا يؤكد خلاله أن باب المفاوضات تم غلقه نهائيًا ".

منذ انضمامه إلى النادى الأهلى فى موسم 2019، قادماً من صفوف بريميرو دى أوجستو، تسبب الأنجولى جيرالدوا دا كوستا، فى حالة من الحيرة لعشاق القلعة الحمراء وإدارة الفريق، بسبب تذبذب أدائه وعدم ثبات مستواه، بين مباراة "فى السما" وأخرى "فى الأرض"، وهو ما جعل المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الفريق خلال تواجد اللاعب، يتعاملون معه على أنه لاعب احتياطى يلجأون إليه فى حالة الضرورة القصوى عندما تنفذ الاختيارات الفنية.

وبعد انضمام والتر بواليا مهاجم فريق الجونة إلى القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوى الجارى، كان من الضرورى التضحية بأحد الأجانب خارج قائمة الفريق، وكان جيرالدو هو أول الأسماء المرشحة لهذا الأمر وبالفعل تم وضع الأنجولى على قوائم الانتظار، ما أثار حالة من الغضب لدى اللاعب الذى بات مصيره مجهولاً فى الأهلى.