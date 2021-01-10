شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الهادى: لاعبو الزمالك تخطوا هزيمة إفريقيا والكأس وتعاهدوا على حصد الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدحت عبد الهادي، مدرب الزمالك، أن الجهاز الفنى يعامل جميع اللاعبين بنفس المعاملة، ولا نفرق بين أحد فى المعاملة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس، إن ما يفرق مباراة الزمالك مع طلائع الجيش عن مباراة الكأس أن الزمالك كان قد متأثرا من خسارة لقب إفريقيا، والزمالك كان الأفضل، ولكن لم يكن موفقا في الأشواط الإضافية رغم إتاحة العديد من الفرص، ولكن لم تستغل بالشكل الأمثل.

وأضاف: تخطينا آثار خسارة لقب إفريقيا والخروج من كأس مصر في نهاية الموسم الماضي، واللاعبون تعاهدوا على حصد لقب الدوري هذا الموسم لتعويض الجماهير عن خسارة إفريقيا.

وأكد أن أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الزمالك وصنع أسماء كبيرة جدا منهم العبد لله والزمالك بمن حضر.

وشدد الجهاز الفني يفصل عن أي أزمات إدارية تركيزنا في الملعب فقط، مشيرا إلى أن عمر السعيد يعاني من شد في العضلة الضامة، وستظهر حالته في مران الغد، فيما بدأ محمد عبد الشافي المشاركة في التدريبات الجماعية، وقد يكون حاضرا مع الفريق في المباريات بالفترة القادمة.

وكشف أن مصطفى محمد يعاني من إصابة، وينفذ برنامجا تأهيليا قبل العودة للتدريب، متمنيا أن يحقق الجيل الحالي للزمالك إنجازات تحسب له وعودة أسامة فيصل للحسابات الفنية من أهم المكاسب.