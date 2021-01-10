شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة اليوم السبت 9 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد أخبار الرياضة اليوم السبت 9 / 1 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها استعدادات الإسماعيلى لمواجهة الرجاء المغربي بالبطولة العربية وفوز الزمالك على طلائع الجيش وتعادل غزل المحلة مع الجونة.

الإسماعيلي يؤدى مرانه الأول في المغرب تحت الأمطار استعدادا للرجاء

أدى فريق الكرة الأول بالنادى الاسماعيلي مرانه الأول فى الملعب الفرعي لاستاد مراكش الكبير ، وبدأ المران بمحاضرة ألقاها المدير الفنى أبو طالب العيسوي طالب فيها اللاعبين بالقتال وبذل أقصى جهد لحصد بطاقة الصعود للمباراة النهائية، ثم انتقل اللاعبون لاداء بعض تدريبات الأحماء ثم بعض الجمل التكتيكية التى من المفترض تنفيذها خلال أحداث اللقاء .

حسم التعادل السلبي مباراة غزل المحلة والجونة، والتى أقيمت مساء اليوم، السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري، وتمكن الفريق الساحلى من الاستحواذ على الكرة وكان اللعب بين الفريقين خلال الشوط الأول فى منطقة وسط الملعب وحاول كل فريق تهديد مرمى الآخر ولكن كل الهجمات باءت بالفشل دون ترجمتها إلى أهداف حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

استعاد عبد الحليم علي، مدير الكرة بفريق الزمالك ذكريات الزمن الجميل بدخوله في وصلة مهارات بالكرة مع البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني خلال مباراة الأبيض وطلائع الجيش المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.

استقبل النادي الأهلي، ظهر اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وكان فى استقبالهما العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. أعرب النجم المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم نادى الزمالك، عن سعادته الكبيرة باختياره أفضل لاعب فى النادى خلال الموسم الماضى، مقدما الشكر لجماهير القلعة البيضاء، مؤكدا أنهم السند الكبير والطاقة التى تدفعه للتألق، وأيضا زملائه اللاعبين، الذين يشكلون عائلة موحدة فى الملعب وخارجه.

قال المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2021، إن جميع المباريات البطولة سيتم إذاعتها مجانًا عبر قناة "أون تايم سبورت 3" المفتوحة. الزمالك يقسو على الطلائع بثلاثية فى ليلة "المزاج العالى" حقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، واتسمت المباراة بالمسات الفنية والمزاج العالى للاعبى الزمالك، حيث أحرز الأول للأبيض يوسف أوباما من ضربة رأس متقنة، والهدف الثانى سجله إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ثم سجل الهدف الثالث أيضًا. الزمالك يوضح فى بيان رسمى أحداث واقعة اشتباك الأعضاء بالأيدى داخل النادى أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك بيانًا رسميًا لكشف أحداث واقعة الاشتباك بالأيدى بين بعض أعضاء النادى، وجاء فى البيان أن واقعة الاشتباك بالأيدى التي حدثت الخميس الماضي لم تكن سوى نتيجة خلاف بين الأطفال، حيث اشتبك ذووهم سالم محمد أنور يحيى، وعماد سالم أنور يحيى ومروة عباس سيد حسن، مع الطرف الثانى محمد حسن محمد علي وأحمد حسن محمد علي، وتحرك أمن النادي سريعا، وتم احتواء المشكلة، وتم سحب كارنيهات الأعضاء أطراف الخلاف.

كشف نادي الاتحاد السكندري عن إصابة إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق وكذلك وليد بدر إداري الفريق بفيروس كورونا المستجد وسيخضع الثنائي لمسحة طبية بعد أيام للكشف عن موقفهما من حضور المباراة المقبلة ضد مضيفه الجونة يوم الجمعة في الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

هل تفاوض الأهلي مع كريم العراقي؟.. نائب رئيس المصرى يجيب رد محمد الخولى، نائب رئيس نادى المصرى، على حقيقة تلقى ناديه عرضاً من الأهلى للحصول على خدمات كريم العراقى ظهير أيمن الفريق البورسعيدى خلاف فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف المارد الأحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية خلال شهر فبراير المقبل.

حرص كابتن نادى الزمالك السابق حازم إمام على إحياء ذكرى والده الراحل حمادة إمام من خلال حسابه الرسمى على موقع فيس بوك، وذلك حينما روى حكاية والده مع القلعة البيضاء حينما سجل خمسة أهداف بمرمى النادى الأهلى بنهائى كأس مصر لفريق 20 عام.

أعرب إيهاب جلال، المدير الفنى لمصر المقاصة، عن سعادته بالفوز الثمين الذى حققه فريقه على أسوان بهدف نظيف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة السادسة من عمر مسابقة الدور العام على استاد عثمان أحمد عثمان، وقال جلال فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، "بشكر ربنا على المكسب، وهاردلك لأسوان، قدموا مباريات كثيرة جيدة مع سامى الشيشينى، وتأخر المكسب كان بسبب عدم التوفيق واستسهال اللقاء فى الشوط الأول، ومن الجيد أننا استطعنا حسم اللقاء حتى لو فى الوقت الضائع، وهذا حدث معنا من قبل، مع مزيد من الجاهزية سيكون الأمر أفضل فى الفترة المقبلة".