شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي: عرض بيع زيزو وصل 2.5 مليون يورو.. والجونة باع بواليا بـ10 أضعاف سعره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين، أن عرض العين الإماراتي لشراء أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وصل إلى 2.5 مليون يورو وينتظرون رد الزمالك ولكن الزمالك متمسك بكل اللاعبين في الوقت الحالي.

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس، إن الزمالك يرفض رحيل زيزو في يناير الجارى، إلا إذا وصل عرضا مغريا ولكن المفاوضات مستمرة معه حتى نهاية باب الانتقالات الحالية.

وأوضح أن الزمالك ضم زيزو بـ100 ألف يورو وحاليا معروض 2.5 مليون يورو لبيعه وعقده مع الزمالك ينتهي في صيف 2022، موضحا أنه ليس مسئولا عن مصطفى محمد ولكن أعلم أنه مطلوب في أوروبا وتوجهنا مساعدة اللاعبين على الاحتراف ضمن خطة الدولة لإخراج 1000 محترف.

وتابع، تعاقدنا مع والتر بواليا بقيمة 200 ألف دولار وتم بيعه للأهلي بـ10 أضعاف المبلغ وهو لاعب مميز ويتوقع أن يعيد أمجاد فلافيو مع الأهلي، مضيفا: هناك مشروع نادي جديد سيظهر للنور في الفترة القادمة.