7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد أخبار الرياضة اليوم السبت 9 / 1 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها زيارة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للنادى الأهلى، فضلا عن إصابة إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري بفيروس كورونا المستجد.

استقبل النادي الأهلي، ظهر اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وكان فى استقبالهما العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.

أعرب النجم المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم نادى الزمالك، عن سعادته الكبيرة باختياره أفضل لاعب فى النادى خلال الموسم الماضى، مقدما الشكر لجماهير القلعة البيضاء، مؤكدا أنهم السند الكبير والطاقة التى تدفعه للتألق، وأيضا زملائه اللاعبين، الذين يشكلون عائلة موحدة فى الملعب وخارجه. الإسماعيلي يؤدى مرانه الأول في المغرب تحت الأمطار استعدادا للرجاء أدى فريق الكرة الأول بالنادى الاسماعيلي مرانه الأول فى الملعب الفرعي لاستاد مراكش الكبير ، وبدأ المران بمحاضرة ألقاها المدير الفنى أبو طالب العيسوي طالب فيها اللاعبين بالقتال وبذل أقصى جهد لحصد بطاقة الصعود للمباراة النهائية، ثم انتقل اللاعبون لاداء بعض تدريبات الأحماء ثم بعض الجمل التكتيكية التى من المفترض تنفيذها خلال أحداث اللقاء .

حقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، واتسمت المباراة بالمسات الفنية والمزاج العالى للاعبى الزمالك، حيث أحرز الأول للأبيض يوسف أوباما من ضربة رأس متقنة، والهدف الثانى سجله إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ثم سجل الهدف الثالث أيضًا

كشف نادي الاتحاد السكندري عن إصابة إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق وكذلك وليد بدر إداري الفريق بفيروس كورونا المستجد وسيخضع الثنائي لمسحة طبية بعد أيام للكشف عن موقفهما من حضور المباراة المقبلة ضد مضيفه الجونة يوم الجمعة في الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.