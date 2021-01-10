شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي: لم تكن هناك مفاوضات رسمية معى من جانب النادي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، إن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الفيومي، قادر على صناعة الفارق مع أي فريق من خلال تعامله الجيد مع اللاعبين لإظهار كافة الإمكانيات.

وأكد مروان حمدي في تصريحات تليفزيونية: "هناك عدد كبير من اللاعبين رحلوا عن صفوف مصر المقاصة، ولكن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق قادر على الحفاظ على شكل وأداء ونتائج النادي الفيومي".

وعلق مهاجم نادي مصر المقاصة: "لم أوقع للنادي الأهلي، ولكن كان هناك كلام من جانب النادي الأهلي أنه يفاوضني أثناء تألقي مع نادي النصر".

وتابع: "هناك بعض الوكلاء أيضًا تحدثوا معي من أجل انضمامي إلى الأهلي ولكن لم يكن هناك أية مفاوضات رسمية".