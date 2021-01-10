شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملفات يناقشها الأهلى مع موسيمانى فى جلسة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلى، جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الحمر لمناقشته في عدد من الملفات الهامة، بخصوص فريق الكرة، ومستقبل الفريق واحتياجاته للفترة القادمة، من أجل توفير كل احتياجاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وتلبية كل طلباته.

وتناقش لجنة الكرة بالأهلي مع موسيماني عدد من الملفات أبرزها الصفقات الجديدة التي يرغب المدرب الجنوب إفريقي في إبرامها، لتدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الميركاتو الشتوي الجاري ، ومعرفة المراكز التي تحتاج الدعم بعدما حققت الإدارة أولى طلباته بالتعاقد مع والتر بواليا لتدعيم مركز رأس الحربة قبل المشاركة في كأس العالم للندية.

كما يناقش مسئولو الأهلي مع موسيماني مصير الإعارات التي ينوي مسئولي القلعة الحمراء إتمامها للاعبين الذين لن يكون لهم دور وحسم مصير الثنائي أحمد ياسر ريان وصلاح محسن من عدمه، سواء بالإبقاء عليهما أو رحيلهما سويا أو إعارة أحدهما في يناير الجاري.

وثالث الملفات التي ستناقشها الإدارة مع موسيماني قائمة الأهلي التي ستسافر للمشاركة في كأس العالم للندية خلال فبراير المقبل، ومناقشته في الأسماء التي سيتم استبعادها من المشاركة في المونديال.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع ظهير أيمن وقد يكون هناك صفقة جديدة يتم إبرامها قبل غلق باب القيد الشتوي، لاسيما وأن هناك لاعبين مرشحين لتدعيم صفوف المارد الحمر وهما كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار للجونة، وكريم العراقي لاعب المصري.