شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يتفقد مجمع الصالات باستاد القاهرة استعدادًا لمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، زيارة ميدانية لبحث الترتيبات النهائية واستعدادات الصالة المغطاة باستاد القاهرة لاستضافة حفل افتتاح مونديال اليد مصر 2021 .

وتفقد وزير الرياضة صالة كبار الزوار، والصالة الرئيسية وصالة 2 وصالة 3 وصالة 4ه‍7، وغرف تبديل الملابس، وأرضية الملعب، وغرف الحكام، وقاعة الاتحاد الدولى لليد، وغرفة الساونا، وغرفة الكشف عن المنشطات، والمركز الاعلامي، وقاعة المؤتمرات الصحفية، وأشاد بتجهيزها بصورة مميزة، وبتكنولوجيا متطورة، ووفق نظام يراعى التباعد الاجتماعى فى ضوء جائحة فيروس كورونا، كما تفقد الوزير المقصورة الرئيسية باستاد القاهرة .

وأشاد صبحى بالعمل الذى يجرى على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة لاستقبال الفرق المشاركة فى البطولة والعمل على خروج البطولة بالشكل الملائم لاسم ومكانة مصر الدولية .

واطلع الدكتور أشرف صبحى خلال الزيارة على الترتيبات النهائية بالصالة المغطاة خاصةً مع قرب افتتاح، مؤكدًا أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يتم تنفيذ كل الترتيبات اللازمة لخروج البطولة بأعلى مستوى، سواء من حيث البنية الأساسية والتنظيم، أو تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وشدد وزير الرياضة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بحسم حفاظُا على صحة وسلامة المشتركين والضيوف والجمهور فى هذه البطولة الرياضية البارزة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الصالة المغطاة باستاد القاهرة، من المقرر أن تستضيف مباريات منتخب مصر ضمن منافسات البطولة، وتتسع لنحو 16200 متفرج، بعد أعمال رفع الكفاءة الشاملة التى شهدها مجمع الصالات .

يأتى ذلك فى اطار الجولات التفقدية التى يقوم بها الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للصالات المستضيفة للبطولة، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد والتى ستنطلق فى غضون ايام قليلة .