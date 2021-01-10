شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: مصر قادرة على استضافة كأس العالم للقدم والأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إمكانية استضافة مصر لأحداث عالمية بكأس العالم لكرة القدم أو الأولمبياد، قائلا إن الدولة المصرية لديها خطة مستقبلية لاستضافة أحداث رياضية عالمية.

وقال وزير الرياضة، في تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، إن الرئيس السيسي مهتم بإنشاء المنشآت الرياضية في كافة ربوع مصر، وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أشرف صبحي: "مدن مثل القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد جاهزة تمام، ولدينا أجندة دولية ودراسات من أجل استضافات بطولات عالمية مثل كأس العالم والأولمبياد ومصر تمتلك البنية الأساسية وشبكة الطرق والخبرات البشرية التى تؤهلها لاستضافة أحداث عالمية كبرى".

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء استادات وفق أجيال جديدة وحديثة في علم إنشاء الاستادات في العالم.

وكشف الوزير أن الاتحاد الدولي يسهل وصول بعثات المنتخبات من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن معظم استثمارات مونديال اليد تعتبر استثمارات في الأصول وتعتبر اصول دولة سوف تدار لسنوات طويلة، وستقام بها بطولات لألعاب كثيرة.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة مقامة على مساحة 92.5 فدان.

وأضاف: "تم الانتهاء من إنشاء المدينة الرياضية 100%، وبها أماكن ترفيه اجتماعى، فى المستقبل سيتم إنشاء مراكز خدمية أخرى والمدينة الرياضية تعتبر فخرا جديدا للعاصمة الإدارية وتخدم العاصمة الإدارية وسكان مدينة بدر والشروق والتجمع الخامس".

وتابع: "نقدم نموذجا يجمع بين رفاهية الحياة الاجتماعية وتطوير الحياة الرياضية لأقصى درجة، نقوم بتطوير جميع استادات مصر".

وكشف وزير الشباب والرياضة، آلية تواجد الجماهير في مونديال اليد، قائلًا: "ندرس مع الاتحاد الدولي إجراءات حضور الجمهور للمباريات للحفاظ على صحة الجماهير واتباع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف: إن تذكرتي لديها نظام لحضور الجماهير للمباريات، لكن في ظل جائحة كورونا بدأنا بنسبة حضور 50% للجماهير، وتم تخفيض النسبة لـ30% نسبة حضور، ثم انخفضت لـ20%".

وتابع، إنه بعد الانتهاء من بطولة أفريقيا لكرة القدم أصبحت لدينا شركة متخصصة في حجز تذاكر الحضور وهي تذكرتي، وشركة متخصصة للتأمين المدني.