شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم السبت في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على مباريات اليوم السبت من الدورى المصري بإقامة ثلاثة مباريات مهمة حيث التقى الزمالك مع طلائع الجيش وواجه المقاصة نظيره أسوان بينما التقى غزل المحلة بمنافسه الجونة وشهدت لقاءين منهما أهداف بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل السلبي.

وجاءت النتائج كالتالى...

الزمالك 3 – 0 طلائع الجيش

نجح فريق الزمالك فى تحقيق فوزا مهم على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، واتسمت المباراة بالمسات الفنية والمزاج العالى للاعبى الزمالك، حيث أحرز الأول للأبيض يوسف أوباما من ضربة رأس متقنة، والهدف الثانى سجله إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ثم سجل الهدف الثالث أيضًا.

المقاصة 1 – 0 أسوان

انتزع فريق مصر المقاصة، بقيادة إيهاب جلال مدرب الفريق، فوزاً ثميناً بعد الفوز على ضيفه أسوان بهدف نظيف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى العام، وسجل هدف المقاصة هيثم الفيل لاعب أسوان فى الدقيقة 93 من عمر اللقاء بالخطأ فى مرماه، وكان أسوان قد لعب بـ 10 لاعبين بداية من الدقيقة 65 بعد طرد محمد جابر مدافع أبناء الجنوب.

غزل المحلة 0 – 0 الجونة

حسم التعادل السلبي مباراة غزل المحلة والجونة، والتى أقيمت مساء اليوم، السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري، وتمكن الفريق الساحلى من الاستحواذ على الكرة وكان اللعب بين الفريقين خلال الشوط الأول فى منطقة وسط الملعب وحاول كل فريق تهديد مرمى الآخر ولكن كل الهجمات باءت بالفشل دون ترجمتها إلى أهداف حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.