شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء دجلة يلجأون للقضاء لفصل النادي عن الشركة وإلزامهم بالجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترض أعضاء نادى وادى دجلة، على إعلان زيادة أسعار تجديد الاشتراك السنوي بنسبة 15% للعام الخامس علي التوالي.

وتجمع مايقرب من 70 عضو بمقر النادي بالمعادي، لتفويض محامين وكلاء عنهم لمقاضاة النادي بعد رفع زيادة اسعار الاشتراكات السنوية والأنشطة الرياضية وكذلك أسعار الخدمات بالنادي، مؤكدين عدم رضاهم عن خدمات النادي في ظل توقف النشاط الرياضي والإجتماعي بالنادي طوال العام الماضي الذي شهد جائحة كورونا.

وقال الأعضاء،" فوجئنا بزيادة الاشتراك السنوي لعام 2021، بجانب توقيع غرامات تأخير بنسبة 50% من الإشتراك السنوي علي تأخير سداد الاشتراك في عام 2020 بدلاً من أن يتخذ النادي قراراً بإلغاء الغرامة فى ظل أزمة جائحة كورونا قر مضاعفتها إلي 50% من الإشتراك".

وفوض الأعضاء خللال إجتماعهم عدد من المحامين، لتولي التحرك القضائي في مجلس الدولة ضد كل من وزارة الشباب والرياضة لإلزامها بالقيام بدورها الرقابي علي الهيئات الرياضية طبقاً لقانون الرياضة وكذلك لإلزام إدارة نادي ودي دجلة بالمعادي والمشهر بالشباب والرياضة تحت رقم 4 لسنة 2010، بعقد الجمعية العمومية، وكذلك عمل إنتخابات مجلس إدارة طبقاً للائحة، وعدم تفردها بالقرار في إتخاذ قرارات النادي من زيادة لرسوم الإشتراكات والعضوية وقبول عضويات جديدة.

وأيضاً قرر الأعضاء توكيل ذات المحامين للتحرك في دعوي قضائية أخري لفصل نادي وادي دجلة عن شركة وادي دجلة للإستثمار، حيث ان فرع المعادي فقط هم المشهر بالشباب والرياضة بمجلس إدارة ومدير تنفيذي مختلف عن باقي الفرع حيث أن باقي الفروع تعود لمجلس إدارة شركة وادي دجلة للإستثمار العقاري.