شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور تريند بعد ثنائيته مع الزمالك وهيثم فاروق وأحمد عيد يشيدان بأدائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتصار كبير حققه فريق الزمالك مؤخراً بثلاثية نظيفة على حساب طلائع الجيش تساوى فيها الفريق مع الأهلى في عدد النقاط وتصدرا الدورى المصرى، وهى المباراة التى شهدت تألق كبير من جانب نجوم الفريق وبشكل خاص إمام عاشور الذى جاء اسمه وسط التريندات عبر موقع تويتر وسط إشادات كبيرة بمستواه عقب تسجيله هدفين.



عاشور تريند

هيثم فاروق وأحمد عيد لاعبا الزمالك السابقان حرصا على الإشادة بمستوى الزمالك بصفة عامة واللاعب بصفة خاصة حين كتبا خلال تغريدة لهما : " عاشور .عاشور .عاشور ،مدارس عاشور تفتح أبوابها .ناظر المدرسة الاستاذ إمام.برافو ياولد هايل ماشاء الله".

أما أحمد عيد قال حول عاشور : "ربنا يحميك يا ولدى".

في حين كتب الإعلامى إبراهيم عبد الجواد ملاحظات عديدة على أداء الزمالك وأشاد بلاعبى الفريق كما كتب حول إمام عاشور : "عالمى النهارده".



هيثم فاروق واحمد عيد وابراهيم عبد الجواد

من ناحية أخرى قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض اللاعبين مرانهم غدا الأحد بملعب النادي استعداد لمواجهة المصري في الجولة السابعة للدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الثلاثاء المقبل باستاد الجيش في مدينة برج العرب بالإسكندرية.

من جانبه أعرب مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سعادته بفوز الزمالك على طلائع الجيش اليوم في الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن الأهم في المباراة أن كل اللاعبين جاهزون.

ووجه عبدالهادي الشكر للاعبين عقب المباراة خاصة بعد الأداء والفوز الكبير والروح العالية والإصرار الكبير بعد مباراة بيراميدز ولم يسمحوا بتضييع النقاط.