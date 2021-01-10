شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: مصر قبلت التحدي بتنظيم مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الدولة المصرية قبلت التحدي من أجل إتمام تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر في ظل انتشار جائحة كورونا، موضحا أنه تم تشكيل لجنة عليا طبية للبطولة وتم وضع مفهوم الفقاعة الطبية بوضع كل الفرق والوفود المشاركة في فقاعة طبية للحفاظ على سلبية مسحات كل المشاركين في البطولة ".

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجاري، عدم خروج موظفي الفنادق مطلقا طوال أيام الحدث. وقال نصر، إن جميع شيفتات الفنادق سيطبق عليها نظام الفقاعة وغير مسموح لأي فرد أو عامل مغادرة الفندق طوال أيام البطولة من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وتابع صبحي في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم السبت: " وزارة الصحة تستقبل الوفود والفرق المشاركة في المونديال بشهادة تثبت سلبية تحاليلهم الخاصة بفيروس كورونا ويتم استقبال فرق المنتخبات من سلم الطائرة من أجل اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ".

وشدد الوزير على أنه سيتم غلق الفنادق على الفرق المشاركة في المونديال والفنادق بها فرق طبية من وزارة الصحة وبها غرف للعزل.

وأكمل أشرف صبحي:" هناك نموذج لتعقيم الصالات المغطاة، وهناك مكان محدد للصحفيين ولا يختلطون بأحد للحد من انتشار كورونا"، مضيفا:" صالات الكرة اليد المستضيفة لكأس العالم تضم أحدث التقنيات والتكنولوجيات في العالم ".

وختم الوزير: "الصالات مجهزة بأحدث الوسائل والأجيال التكنولوجية، ولأول مرة في مصر يوجد مصنع مستلزمات للمنشآت الرياضية".

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير، وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.