شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: باتشيكو مدرب الزمالك «متواضع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال نجم الأهلى السابق، أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، غير مقنع مع القلعة البيضاء حتى الآن على الرغم من امتلاكه لاعبين مميزين.

وقال بلال في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «باتشيكو من وجهة نظري متواضع للغاية حتى الآن فهو بعيد تماما أن يكون مدرب جيد بسبب امتلاكه لاعبين مميزين ولكنه لا يستطيع توظيفهم بشكل جيد».

وأضاف: «باتشيكو يحقق العدالة بين اللاعبين ولكنه يلعب بطريقة سيئة للغاية مع نادى بحجم الزمالك ويحتاج أن يراجع حساباته».