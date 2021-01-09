شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: فايلر صاحب الثلاثية مع الأهلي وليس موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال نجم الأهلى السابق، أن الجنوب أفريق بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر حقق ثلاث بطولات مع القلعة الحمراء ولكنه لم يثبت نفسه حتى الآن.

وقال بلال في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «موسيماني نجح مع الأهلى ولكنه لم يكن صاحب الفضل في الثلاث بطولات الذي أحرزهم الأهلى ومن المفترض أن يكون فايلر هو صاحب هذه البطولات الحقيقي».

وأضاف: «نريد مشاهدة إبداعات الأهلى مع موسيماني ولكن حتى الآن لم يبدع مع القلعة الحمراء وانتظر منه تغيير أفضل من ذلك وأداء الأهلى لم يرتقي للأداء المميز حتى الآن».