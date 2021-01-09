شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: لاعبو الزمالك أثبتوا أنهم «رجالة» أمام الطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قدم مستوى مميز للغاية أمام طلائع الجيش وذلك بعد الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

وقال السيد في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «لاعبو الزمالك أثبتوا أنهم رجال بعد تقديم أداء أكثر من رائع أمام طلائع الجيش باستثناء أخر ربع ساعة في الشوط الأول والذى استحوذ فيها فريق طلائع الجيش».

وأضاف: «باتشيكو حقق العدالة بين جميع اللاعبين لذلك الفريق يقدم أداء مميز وفى الشوط الثاني الزمالك كان مستحوذ بشكل كامل والمباراة كانت سهلة للغاية».