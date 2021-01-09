شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: شيكابالا أثبت أنه لا يزال أمامه الكثير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد طارق السيد نجم الزمالك السابق بالمستوى الذي ظهر عليه محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق الأبيض خلال مباراة طلائع الجيش.

وقال السيد في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «لأول مرة شيكابالا يلعب المباراة كاملة ولمدة 90 دقيقة ويقوم بالواجبات الدفاعية بشكل مميز للغاية فهو أثبت أنه لا يزال أمامه الكثير ليقدمه».

وأضاف: «أشعر بأن شيكابالا يلعب وهو في حالة نفسية رائعة لذلك يقدم مستوى مميز مع الزمالك خللال الفترة الأخيرة وأتمنى أن يحقق بطولة الدوري هذا الموسم».