شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحميد بسيوني بعد ثلاثية الزمالك: لست قلقًا على طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، حزنه الشديد بسبب الخسارة التي تلقاها فريقه مساء اليوم السبت، على يد الزمالك بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما على أرض ملعب ستاد السويس ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف بسيوني في تصريحات متلفزة مساء اليوم، بالرغم من خسارة فريقي بثلاثية لكني لست قلقا على الطلائع خلال مشوار الدوري الممتاز، وعلى يقين أننا نستطيع الخروج سريعا من الكبوة الفنية التي نمر بها حاليا.