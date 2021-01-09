شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جالاتا سراي يؤكد: «أريد التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فاتح تريم، المدير الفني لفريق نادي جالاتا سراي التركي، أنه ييسعى للتعاقد مع المهاجم المصري مصطفى محمد، لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال فاتح تريم خلال تصريحات عقب مباراة فريقه جلطة سراي أمام جنتشلربيرليجي، والتي انتهت بفوز فريقه بسداسية نظيفة: «أريد ضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك إلى صفوف فريقي بالإضافة إلى 3 لاعبين آخرين والكرة في ملعب الإدارة، هي من تقوم بالتفاوض وسنرى ما سيحدث».

وكان مصطفى محمد قد أعلن خلال الفترة الماضية عن رغبته في الرحيل عن نادي الزمالك والاحتراف الأوروبي، ،تلقيه العديد من العروض، أبرزها من سانت إيتيان الفرنسي وألميريا الإسباني، وغاب عن مباريات الزمالك الأخيرة.