شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: زيزو يصنع الفارق مع الزمالك.. وعاشور «هايل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن احمد سيد «زيزو» لاعب فريق الزمالك نجم كبير ويصنع الفارق مع القلعة البيضاء.

وقال بلال في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «زيزو يملك إمكانيات فنية وبدنية كبيرة ودائما يصنع الفارق مع الزمالك فهو لاعب قدراته جيدة للغاية».

وعن إمام عاشور، قال: «لاعب هايل للغاية وتوظيفه الجديد مميز للغاية، وأضاف الكثير مع الفريق الأبيض وسيعطي الزمالك المزيد خلال الفترة المقبلة»

وأضاف: «باتشيكو لعب بطريقة متزنة وتشكيل جيد واستحوذ على المباراة بشكل كامل وعبدالحميد بسيوني لعب بطريقة خاطئة».