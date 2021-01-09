شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال ينتقد عبدالحميد بسيوني بسبب طريقة لعبه أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن مواجهات بطولة كأس مصر تختلف عن مباريات الدوري، مشددا على أن باتشيكو وضع تشكيل متزن للفريق الأبيض.

وقال بلال في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «عبدالحميد بسيوني لعب بطريقة فتح المساحات وهذا لا يجوز أمام نادى كبير بحجم الزمالك لأن لاعبيه يمتلك لاعبين كبار لديهم سرعات ومهارات».

وأضاف: «باتشيكو لعب بطريقة متزنة وتشكيل جيد واستحوذ على المباراة بشكل كامل وعبدالحميد بسيوني لعب بطريقة خاطئة».