شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: 100% نسبة إنجاز صالات مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أن تكون المدينة الرياضية أول منتجع رياضي يخدم العاصمة الإدارية.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن إنشاء الأندية من أولويات الخدمات التي تحقق عنصر التسويق للمدن الجديدة.

وأوضح وزير الشباب أنه تم الوصول لإنجاز 95 % من المدينة الرياضية خلال الشهر الماضي.

وكشف الوزير أن نسبة إنجاز تحضير الصالات الآن وصلت إلى نسبة 100%، موضحا أنه يتم تشغيل البطولة بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والكهرباء، وأسس البث التليفزيوني.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن التليفزيون المصري يذيع مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد.