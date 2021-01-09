شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: ودية يد الفراعنة أمام اليابان بهدف الاحتكاك وتشغيل الصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن المباراة الودية مع منتخب اليابان لكرة اليد، كانت بهدف الاحتكاك وتشغيل الصالات استعدادًا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المباريات الودية والاحتكاك قبل البطولة أمر مهم بالنسبة لمنتخب اليد من النواحي الفنية، موضحا أن المحاكاة قبل بطولة كأس العالم لليد مهمة للاحتكاك الإداري وتطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية.

وأوضح صبحي أن رغبة اليابان في إقامة معسكر بمصر له معنى كبير، لا سيما أنها ستنظم أولمبياد طوكيو، موضحا أن نائب السفير الياباني أكد أهمية هذه التجربة ودراستها من أجل البناء عليها في الأولمبياد.