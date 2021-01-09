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بسبب «الفقاعة الصحية».. وزير الرياضة: إغلاق صالات مونديال اليد بداية من الثلاثاء

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه سيتم إغلاق صالات مونديال اليد بداية من الثلاثاء المقبل، قبل استضافة مباريات البطولة التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه سيتم بداية من يوم الثلاثاء المقبل عمل الفقاعة الصحية، ولن يسمح بدخول غير المسؤولين فقط ضمن الإجراءات الاحترازية لموجهة فيروس «».

وأكد وزير الرياضة أن الدولة المصرية أكدت للاتحاد الدولي لكرة اليد قدرتها على تنظيم البطولة.

وتابع: "تمت مشاهدة البطولة التي تم تنظيمها في ألمانيا والدنمارك، من أجل اكتساب الخبرة والتنظيم بشكل أفضل"، مؤكدا أن الدولة المصرية نجحت في تنظيم البطولة الأفريقية لكرة القدم وكسبت التحدي، والتحدي في بطولة العالم يختلف لأنه مرتبط بانتشار وباء كورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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