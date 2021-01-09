شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة المصري بدون راحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، خوض اللاعبين مرانهم غدا الأحد، بملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمواجهة المصري في الجولة السابعة للدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الثلاثاء المقبل، باستاد الجيش في مدينة برج العرب بالإسكندرية.

وحقق الزمالك فوزا كبيرا مساء اليوم السبت، على فريق طلائع الجيش بثلاثية في الجولة السادسة للدوري الممتاز سجلها أوباما وإمام عاشور هدفين وذلك باللقاء الذي جمعهما باستاد الجيش في السويس.