شكرا لقرائتكم خبر عن «بو شروان» يقود الرجاء المغربى في مواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية مغربية أن المدرب الذي سيقود نادي الرجاء أمام الإسماعيلي، الإثنين المقبل، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال هو هشام بو شروان المساعد الثاني لجمال السلامي المصاب بفيروس كورونا.

وسيفقد الفريق مهاجمه الكونغولي بين مالانجو المصاب بدوره بالفيروس وتغيب عن مباراة تونغيت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا.

وكان بو شروان قد تواجد مساعدا ثانيا للسلامي الموسم المنقضى مع يوسف سفري، قبل أن يقرر الأخير تقديم استقالته ويصر أبوشروان على أن يواصل مهامه رغم تعاقد الفريق مع البكاري.

ويواصل الفريق المغربى تحضيراته للمباراة وسط مخاوف داخل الفريق خوفا من شبح كورونا الذي تحول إلى مصدر قلق خوفا من فقد عناصر أخرى قبل المباراة.