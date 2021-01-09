شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يكشف سبب إصراره علي استبعاد ساسي ومصطفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، عن قراره وإصراره على استبعاد الثنائي فرجاني ساسي ومصطفى محمد من تشكيل الفريق بشكل رسمي خلال الفترة الراهنة.

وقال باتشيكو في الموتمر الصحفي بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة: «مصطفى محمد وفرجاني ساسي لم يتدربا بشكل جيد في الأيام الماضية لذلك سيتم استبعادهم والاعتماد على الأفضل والأجهز فنيا وبدنيًا».