شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآة إجادة للاعبي كرة الصالات بالإسماعيلي بعد الفوز على الصيد بسداسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق كرة الصالات بالنادى الإسماعيلي فوزًا كبيرًا بستة أهداف مقابل أربعة على نظيره فريق الصيد في دوري كرة الصالات.

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رفع رصيدة للنقطة 18 في المركز الرابع في انتظار نتائج باقى مباريات الجولة.

أحرز أهداف الفريق معتز بالله سامي «هاتريك»، عمرو محسن، أحمد فكرى، حسام الربع هدف لكل منهم.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، صرف مكافآة إجادة للاعبي الفريق، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال المواجهة.