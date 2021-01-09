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مكافآة إجادة للاعبي كرة الصالات بالإسماعيلي بعد الفوز على الصيد بسداسية

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق كرة الصالات بالنادى الإسماعيلي فوزًا كبيرًا بستة أهداف مقابل أربعة على نظيره فريق الصيد في دوري كرة الصالات.

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رفع رصيدة للنقطة 18 في المركز الرابع في انتظار نتائج باقى مباريات الجولة.

أحرز أهداف الفريق معتز بالله سامي «هاتريك»، عمرو محسن، أحمد فكرى، حسام الربع هدف لكل منهم.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، صرف مكافآة إجادة للاعبي الفريق، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال المواجهة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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