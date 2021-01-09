موجة تفاؤل

** مع كل تغيير تشهده الحركة الرياضية تسري موجة من التفاؤل، فما بالك والتغيير هذه المرة على صعيد قمة الهرم الإداري من خلال قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، بتكليف الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وشاءت الظروف أن يتزامن التغيير هذه المرة مع استقبال العام الجديد، الذي يتوقع أن يشهد انفراجة في الأنشطة الرياضية بعد عام مضطرب وصعب بسبب إجراءات وتدابير التكيف مع أزمة «كوفيد19»، لاسيما بعد أن توصل العالم إلى اللقاح المضاد للفيروس،ووفرته القيادة الرشيدة للجميع بالمجان في كل إمارات الدولة.

** ولأن العمل في كل المؤسسات، الرياضية وغير الرياضية، يتم عبر حلقات متصلة، فالشكر موصول إلى عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، الرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة على ماقام به في الفترة الماضية التي كانت مشحونة بكل هموم وتداعيات الأزمة، وقد لمسنا جميعا كيف تأثرت بها كل الأنشطة والفعاليات، فتجمدت أو تأجلت رغما عن الجميع، في الوقت الذي تم فيه التكيف بعمل كل ما يمكن عمله «عن بعد» ولكن، حقاً، شتان الفارق بين تفاعل حي ومشاركة مباشرة، وتواصل «أونلاين» وأنشطة ب«الريموت كونترول».

** بداية يجب على الاتحادات الرياضية أن تتعاون من جانبها، وأن تسهل مهمة «الهيئة» في المرحلة المقبلة، حيث أن هناك ملفات كثيرة معطلة، تقتضي الإنجاز ولعل أهمها بند الأنظمة الأساسية التي تقتضي الاعتماد من الجمعيات العمومية، والانتخابات التي تأجلت أكثر من مرة لتشكيل الإدارات الجديدة، حيث أن 4 اتحادات فقط شكلت مجالسها للدورة الأولمبية المقبلة (القدم،السلة، الدراجات، اليد)، بينما هناك 6 لا نعرف عنها شيئاً، وكل مايرد عنها من أخبار يؤكد وجود مشكلات إجرائية أو خلافات داخلية مابين الأعضاء، وأياً كانت الظروف والملابسات فالمحصلة أنها خارج الخدمة عملياً، وقد ترتب على ذلك أشياء كثيرة في المردود والناتج محلياً ودولياً في هذه الألعاب التي تجمع بين الأولمبي وغير الأولمبي.

** عموماً.. التفاؤل كان ومازال شعار المرحلة، وإن شاء الله القادم أفضل على كل الصعد، ليأتي اليسر من بعد العسر، وتعود المياه إلى مجاريها، وتجري الدماء في مفاصل وشرايين الحركة الرياضية مجدداً.

[email protected]