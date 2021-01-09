التميمي: الجزيرة أثرى الساحة بنجوم لامعة

أبوظبي: أيمن بشير

تواجه أكاديميات كرة القدم في الدولة الكثير من التحديات في المرحلة المقبلة، لاسيما أنها منذ تكوينها أصبحت البديل «المودرن» لمدارس الكرة التي تعارفنا عليها في مرحلة الهواية، وفي الفترة الماضية تراجع دور الأكاديميات رغماً عن الجميع بسبب تدابير «كورونا» التي حالت دون التجمعات على كل الصعد، ومن الآن وصاعداً، سيكون تحدي عودة اللاعبين للانخراط في الأكاديميات من جديد في مقدمة الأولويات، ويلاحظ أن بعض هذه الأكاديميات سيكون عليه أن يبدأ من الصفر !.

يحتاج الكشافون إلى البيئة التي كانوا يبحثون فيها عن المواهب لضمهم إلى الأكاديميات، والتي تغيرت معالمها كثيراً بسبب إجراءات وتدابير التباعد المفروضة بسبب جائحة كورونا،كما أنها ستحتاج إلى مجهود كبير لإقناع المنتسبين السابقين بالعودة إلى ماكانوا عليه بعد التوقف الطويل الذي أثر في مستواهم البدني وغير في سلوكياتهم وعاداتهم.

ولإلقاء الضوء على متغيرات المرحلة وما تقتضيه، التقينا عامر عبدالله التميمي المشرف العام على مدرسة الكرة والتكوين في أكاديمية نادي الجزيرة، حيث كانت الفرصة مواتية لسؤاله عن حاضر ومستقبل عملها، والرهان الكبير المعقود عليها في تعزيز ثقافة الاحتراف عند اللاعبين.

في البداية سألناه عن أهم المعوقات التي تعترض سبيل أكاديميات الكرة حالياً؟

فقال: إن عودة اللاعبين المنتظمين السابقين، وتعزيزهم بأسماء جديدة سيكون أكبر تحدٍّ يواجه أكاديميات الكرة بالدولة في الفترة المقبلة، مبيناً أن الإقبال على الأكاديميات سيكون ضعيفاً مقارنة بالأعوام السابقة وستكون هناك صعوبة في إقناع العناصر التي كانت موجودة بالعودة للعمل بنفس الوتيرة، لافتاً إلى أن مهمة الكشافين ستكون أكثر صعوبة في التنقيب عن مواهب جديدة، وقال إن الأمر بات يحتاج إلى مجهود جبار لتهيئة عقلية المجتمع وأولياء الأمور في إقناع الأبناء لمواصلة العمل وفق التعليمات الإرشادية والاحترازية والتكيف مع رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت كل الأمور تعود وفق إجراءات احترازية صارمة.

ثقافة جديدة

* ويرى عامر التميمي أن مستقبل الأكاديميات بصفة عامة يحتاج إلى تغيير العقليات الموجودة في المجتمع نحو نظرتها للاحتراف في كرة القدم، وقال: علينا تهيئة العقليات وتغيير أجواء ثقافة الاحتراف المحلي، لأن كرة القدم لم تعد للتسلية، فالتميز فيها أصبح يؤمّن مستقبلاً مشرقاً، لافتاً إلى أن دور الأكاديميات لا يتوقف فقط على تعليم كرة القدم فهناك علوم أكاديمية وتغذية صحية وأخصائيين لمتابعة السلوكيات، مما يوفر صمام أمان من خلال الرقابة الدقيقة،كاشفاً أن هناك كثيرين من اللاعبين تغيرت سلوكاتهم للأفضل، وآخرين تم استبعادهم حتى لا يتأثر بهم زملاؤهم.

3 مراحل للتكوين

* وقال المشرف العام على مدرسة الكرة والتكوين في نادي الجزيرة إن متابعة سلوك الطالب تكون دقيقة للغاية، فهناك ربط بين المدرسة والأكاديمية ويتم تكريم المتميزين والاحتفال بهم، موضحاً أن المنتظمين في أكاديمية فخر العاصمة يتدرجون في 3 مراحل ويأتي المستوى الأول في رفدها بالمواهب عن طريق اكتشافهم من المدارس بقيادة الكابتن بدر رجب وعادة تكون أعمارهم تحت 11 سنة وهذه المرحلة يتم فيها التركيز على غرس حب الوطن والنادي وزرع الطموحات لتحقيق الإنجازات مع المنتخبات،دون الاكتفاء بلبس شعار «الأبيض»، وبعدها ينتقلون لمرحلة خوض الدوري مع مواصلة الدراسة الأكاديمية والتغذية الصحية ويجب أن يتعودوا في هذه المرحلة أنهم أصبحوا محترفين في كرة القدم.

وتابع: يتم تصفية اللاعبين باختيار 43 مرشحاً منهم للالتحاق بصفوف الفريق الأول، وهنا يجب أن تستوعب عقليتهم النقلة،كما يجب أن يتقبلها أولياء الأمور بأن اللاعب بعد بلوغه سن السابعة عشرة، سيوقع عقداً ليصبح موظفاً في النادي، وهذا أول معنى للاحتراف بمفهومه الذي يجب أن يكون عليه.

* وأضاف: إدارات الأكاديميات تواجه مستقبلاً مختلفاً، ويجب أن تعمل فيه على تهيئة الأجواء، وإذا كان اللاعب الوطني يريد أن يصبح محترفاً عليه أن يكون ملتزما ومتميزاً،وأن يستعد ذهنيا لتقبل كل شروط الاحتراف، وإذا جاء أي عرض من أي مكان يجب أن يتوفر لديه الطموح لذلك دون إحجام أو تردد، مع إدراك أن الوصول للمستوى الدولي هو السبيل الأفضل للانضمام إلى المنتخب الذي يمكنك أن تخدمه وأنت تلعب في دوري خارج الدولة بصورة أفضل.

وأشار إلى أن البداية الصحيحة لإعداد الصغار في الأكاديميات تأتي في صالح المواهب الوطنية، وفي مرتبة تالية يأتي اللاعبون المقيمون الذين غزوا الأندية في الآونة الأخيرة.

الاحتراف الخارجي

* وعن خطة عمل أكاديمية الجزيرة بالنسبة إلى تصدير لاعبين خارج الدولة، قال: التجربة كانت موجودة وأذكر أنني حينما كنت مشرفاً على فريق 17 سنة أن خمسة لاعبين تم إلحاقهم بأكاديمية مانشستر سيتي ومنهم سالم علي لاعب خورفكان وسلطان السويدي لاعب الظفرة وخالد درويش.

* وبسؤاله عن سبب عدم نجاح احتراف اللاعب المواطن في الدوريات الأخرى ولماذا التجارب القليلة لم يكتب لها النجاح المنشود ؟ وكيف يكون تعامل إدارات الأندية مع الفكرة ورؤيتهم في مساعدة اللاعب من عدمها ؟

- أجاب التميمي بقوله: هناك لاعبون كانوا يستحقون الاحتراف في أهم الدوريات وأبرزهم إسماعيل مطر، وكان يمكن بنجاح التجربة أن يفيد المنتخب الوطني أكثر، وتعتبر أكاديمية نادي الجزيرة لكرة القدم من أنجح وأقوى الأكاديميات في الدولة، وقامت برفد الفريق الأول بمجموعة من اللاعبين يفتخر بهم، على سبيل المثال وليس الحصر: علي مبخوت هداف المنتخب، وخالد عيسى حارس العين الحالي وحارس المنتخب، وهناك قائمة طويلة من اللاعبين مثل أحمد العطاس، محمد العطاس، سالم العيدي، عبدالرحمن العامري، زايد العامري، وغيرهم، ومن المكاسب التي تتنافس عليها الأندية إدراج الفئات الثلاث (أبناء المواطنات، ومواليد الدولة، وحملة الجوازات ) في المسابقات الرسمية، والأندية، ويقدم عبدالله رمضان الذي تم تسجيله في خانة المواليد وظهر بشكل مميز، وهناك مواهب من المنتظر أن يثبتوا أنفسهم في المستقبل مثل هزاع وخاطر سبيت خاطر ويوسف أيمن كما أن التنافس محتدم بين الأندية في تسجيل المزيد من اللاعبين في الفئات الثلاث، وتعتبر مدارس الكرة والأكاديمية معمل تفريخ كما تصقل هذه المواهب.

