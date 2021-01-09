صراع القمة يشتعل.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الجيش.. وقائمة الهدافين بعد ثنائية إمام عاشور

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثلاثية نظيفة، في المباراة التى جمعتهما، مساء السبت، على ملعب استاد الجيش بالسويس، بالجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.

وأحرز أهداف الزمالك الثلاثة يوسف أوباما في الدقيقة 17 من رأسية، وإمام عاشور هدفين، في الدقيقتين 49، و71 على التوالي.

وكان الأهلي قد فاز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، في الجولة ذاتها.

وأحرز هدف الأهلي الأول محمود كهربا في الدقيقة 79، بعد سلسلة من الفرص الضائعة في الشوط الثاني، قبل أن يضيف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 90+6، ليحصد حامل اللقب 3 نقاط.

وبذلك تساوى الأهلي والزمالك في عدد النقاط، بـ 13 نقطة لكل منهما، إلا أن المارد الأحمر يتصدر بفارق الأهداف.

وفيما يلي ترتيب الدوري بعد فوز الزمالك على الجيش:

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 13 نقطة.

2- الزمالك في المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

3- الجونة في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

4- المصري في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

5- مصر للمقاصة في المركز الخامس برصيد 10 نقاط،

6- بيراميدز في المركز السادس برصيد 8 نقاط.

7- الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 8 نقاط.

8- سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 8 نقاط،

9- إنبي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

10- الإسماعيلي في المركز العاشر برصيد 6 نقاط،

11- البنك الأهلي في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

12- سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط

13- غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.

14- أسوان في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط

15- وادي دجلة في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

16- الإنتاج الحربي في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

17- المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.

18- طلائع الجيش في المركز الثامن عشر والأخير برصيد نقطة وحيدة.

وجاء ترتيب هدافي الدوري حتى الآن كالتالى:

1- محمود كهربا برصيد 4 أهداف.

2- محمد شريف لاعب الأهلي وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، والتر بواليا مهاجم الجونة السابق والمنتقل حديثا للأهلى وعمر كمال عبد الواحد لاعب المصري و ومروان حمدي مهاجم المقاصة ولكل منهم ثلاثة أهداف.

فيما يشترك 19لاعبا في تسجيل هدفين وهم وإمام عاشور، ومصطفى محمد وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما " الزمالك" وعبد الله السعيد " بيراميدز " والإيفواري رزاق سيسيه " الإتحاد " وأحمد رفعت " المصري " وحسام حسن " سموحة" ومحمد صادق والتونسي فخر الدين بن يوسف " الإسماعيلي " وشريف دابو وشادي حسين "سيراميكا كليوباترا " وعمرو جمال " طلائع الجيش " وهيثم الفيل " أسوان " وصلاح أمين "وادى دجلة " ومحمد عبد المجيد " الإنتاج الحربي " والأثيوبي شيميلس بيكلي " المقاصة " ورامي صبري ومحمد مرسي " إنبي ".