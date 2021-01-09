الزمالك يثأر من طلائع الجيش بثلاثية (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثلاثية نظيفة، في المباراة التى جمعتهما، مساء السبت، على ملعب استاد الجيش بالسويس، بالجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.

وأحرز أهداف الزمالك الثلاثة يوسف أوباما في الدقيقة 17 من رأسية، وإمام عاشور هدفين، في الدقيقتين 49، و71 على التوالي.

وسيطر الزمالك على أغلب مجريات اللقاء، وقدم لاعبوه مباراة ممتعة، وأهدروا أكثر من فرصة.

وبذلك ثأر الزمالك من طلائع الجيش الذي أطاح به منذ أشهر قليلة من بطولة كأس مصر.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة، في المركز الثاني، متأخرا عن الأهلي المتصدر بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الطلائع عند 3 نقاط في المركز الـ18.

شاهد أهداف المباراة: