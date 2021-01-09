إصابة إبراهيم حسن بفيروس كورونا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن نادي الاتحاد السكندري، إصابة إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق وكذلك وليد بدر إداري الفريق بفيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد، في بيان، أن الثنائي سيخضعا لمسحة طبية بعد أيام للكشف عن موقفهما من حضور المباراة المقبلة ضد الجونة يوم الجمعة في الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

وأضاف النادي السكندري: "خالص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى للكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم عقب إصابته مؤخراً بفيروس كورونا ، مع خالص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل".

ويحتل الاتحاد المركز السابع في ترتيب البطولة ورصيده 8 نقاط.