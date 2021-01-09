شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم علي يستعيد ذكريات زمالك الفن والهندسة مع باتشيكو.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد عبد الحليم علي، مدير الكرة بفريق الزمالك ذكريات الزمن الجميل بدخوله في وصلة مهارات بالكرة مع البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني خلال مباراة الأبيض وطلائع الجيش المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي : محمد أبو جبل،خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني – محمود الونش – احمد فتوح،خط الوسط : طارق حامد – امام عاشور،خط الهجوم: شيكابالا – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما – عمر السعيد.

بينما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمي : محمد بسام،خط الدفاع : احمد زولا - خالد سطوحي - محمد ناصف – علي الفيل،خط الوسط : فرانك ستيفن – مهند لاشين،خط الهجوم : محمد شحاتة – اسلام محارب – احمد سمير – عمرو جمال.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى ، فيما يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات تعادل في لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.



















































