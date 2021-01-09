شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يُثنى على انتصارات الفريق بعد الفوز على الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على الفوز الذى حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز.

وأكد عبدالعزيز للموقع الرسمى لنادى الزمالك، أن استمرار انتصارات الفريق ببطولة الدوري أمر إيجابي، ويؤكد على المناخ المستقر الذى توفره الإدارة للفريق، مشددا على دعم اللجنة المكلفة بإدارة النادي لفريق الكرة ومساندته لمواصلة انتصاراته الفترة القادمة.

وطالب رئيس النادي الفريق بمزيد من التركيز الفترة القادمة لمواصلة مشواره بالبطولة والسعي للفوز بلقبها هذا الموسم.

وحقق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى اتسمت بالمسات الفنية والمزاج العالى للاعبى الأبيض، حيث أحرز الأول للأبيض يوسف أوباما من ضربة رأس متقنة، والهدف الثانى سجله إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ثم سجل الهدف الثالث أيضًا.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 13 فى المركز الثانى، ويتساوى فى النقاط مع الأهلى المتصدر بفارق الأهداف، فيما يستمر طلائع الجيش فى المركز الأخير بجدول الدورى بنقطة واحدة.