شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكر أيمن يونس عن اللجنة الفنية ويعينه مستشارا لشئون الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا، منذ قليل، وجهت خلاله الشكر لأيمن يونس عضو لجنة الكرة على الفترة التى أمضاها فى منصبه، مع تكليفه بمنصب مستشار شئون الكرة فى النادى.

وجاء نص البيان كالتالي :

حرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر للكابتن أيمن يونس على الفترة التي قضاها رئيسا للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي.

وأكد عبدالعزيز أن يونس لم يدخر جهدا لخدمة نادي الزمالك خلال فترة وجوده في منصبه وقام بجهود مميزة في ملف كرة القدم كللها بالنجاح في العديد من الملفات التي ساهمت في مناخ الاستقرار الذي ينعم به الفريق الأول لكرة القدم الفترة الحالية.

وأضاف رئيس النادي أنه تثمينا لهذه الجهود فقد حرصت اللجنة على وضعه مستشارا للجنة في شئون كرة القدم للاستعانة بخبراته أيضا في الفترة القادمة فيما يخص ملف كرة القدم .

من جانبه أعرب مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سعادته بفوز الزمالك على طلائع الجيش اليوم في الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن الأهم في المباراة أن كل اللاعبين جاهزون.

ووجه عبدالهادي الشكر للاعبين عقب المباراة خاصة بعد الأداء والفوز الكبير والروح العالية والإصرار الكبير بعد مباراة بيراميدز ولم يسمحوا بتضييع النقاط.

وقال مدرب الزمالك: " إمام عاشور يقدم دورا كبيرا جدا ومن العناصر المهمة .. ولدينا مباراة بعد ٤٨ ساعة ومن الطبيعي أن يكون هناك "روتيشن" لذلك نعد جميع اللاعبين وتجهيز عدد من الناشئين مثل حسين فيصل وأسامة فيصل".

واختتم عبدالهادي تصريحاته: "الهدف الرئيسي للزمالك في كل مباراة هو الثلاث نقاط لكن اليوم كان مميزا الأداء والنتيجة والقادم افضل".

وحقق فريق الزمالك فوزا هاما وغاليا علي فريق طلائع الجيش بثلاثة اهداف مقابل لاشىء فى المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، واتسمت المباراة بالمسات الفنية والمزاج العالى للاعبى الزمالك، حيث أحرز الأول للأبيض يوسف أوباما من ضربة رأس متقنة، والهدف الثانى سجله إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ثم سجل الهدف الثالث أيضًا.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 13 فى المركز الثانى، ويتساوى فى النقاط مع الأهلى المتصدر بفارق الأهداف، فيما يستمر طلائع الجيش فى المركز الأخير بجدول الدورى بنقطة واحدة.