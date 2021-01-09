شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا وراء تمسك موسيماني بالثنائي الشاب فى هجوم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسؤلو النادي الأهلي على إعارة أحد مهاجميه أحمد ياسر ريان أو صلاح محسن خلال الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل تواجد 5 مهاجمين في صفوف المارد الأحمر وهم والتر بواليا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن وأحمد ريان.

ويرغب ريان وصلاح في الرحيل عن الأهلي من أجل المشاركة أساسيا مع أي فريق آخر خارج القلعة الحمراء، ومن ثم المشاركة رفقة المنتخب الأولمبي في اولمبياد طوكيو في أغسطس المقبل، لاسيما أنهما لقيا عدة عروض من أندية سموحة والاتحاد السكندري وإنبي.

ورغم عدم ممانعة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في رحيل الثنائي أو أحدهما، إلا أن تخوفه من تعرض أحد اللاعبين الأساسيين للإصابة بفيروس كورونا، وحرمانه من خدمات اللاعب، تجبره على التفكير في الإبقاء على الثنائي الشاب أو واحد منهم على الأقل.

موسيماني لديه قناعة بأن تواجد 3 مهاجمين في صفوف الأهلي وهم والتر بواليا ومروان محسن ومحمد شريف كافي للغاية، بخلاف أن هناك أكثر من لاعب يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح مثل محمود كهربا وجونيور أجايين بخلاف أن طريقة لعبه تعتمد على التهديف عن طريق أي لاعب وليس المهاجمين فقط، كما هو الحال مع حسين الشحات ووليد سليمان وأفشة وطاهر محمد طاهر وغيرهم من اللاعبين.