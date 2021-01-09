شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: مخطط لإنشاء مقر لكرة اليد بالسادس من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه لأول مرة مصر باتت قادرة على صناعة التكنولوجيا المستخدمة في المنشآت الرياضية موضحا أن هناك العديد من شركات القطاع العام والخاص اتجهت للعمل في هذه الصناعة.

وثمن أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم السبت، حرص منتخب اليابان لكرة اليد على إقامة معسكر في مصر قبل مونديال اليد، خاصة أن اليابان هو البلد المستضيف لأولمبياد 2021.

وأضاف وزير الرياضة في مقابلة أجراها من داخل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر حصلت على حق تنظيم مونديال العالم لكرة اليد في الفترة بين 2015 و2016.

وأشاد صبحي بدور ودعم القيادة السياسية متمثلة في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي موضحا أن الرئيس يطلع على كافة التفاصيل الخاصة بالتطور في مجال صناعة الرياضة.

وكشف الوزير عن وجود مخطط لإنشاء مقر لكرة اليد والألعاب الجماعية بمدينة السادس من أكتوبر، موضحا أن مجمع استادات القاهرة الذي أقيم في بداية التسعينات وتم تطويره في 2016 هو من أكبر مجمعات الاستادات المغطاة في العالم.