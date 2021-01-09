شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: عدم انتظام فرجانى ساسي ومصطفي محمد وراء استبعادهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، رضاه التام عن الأداء الذى ظهر به اللاعبون أمام طلائع الجيش، مشددا على أنه يشعر بالفخر الشديد لأنه يقود مثل هؤلاء اللاعبين.

وقال باتشيكو، إن الزمالك سيطر على المباراة معظم الوقت وقدم مباراة كبيرة، موضحا أن المباراة السابقة قدم اللاعبون أداءً لم يرضنى لذا كنت عصبياً لأنه يجب أن تكون هناك جدية أكثر.

وأضاف مدرب الزمالك، "نغير من مراكز بعض اللاعبين، وننظر لكل مباراة على حدة، واللاعبون يستحقون الإشادة لأنهم عالجوا الكثير من السلبيات، وأشكر جمهور الزمالك على الدعم والمساندة.. لعبنا مباريات كثيرة، وفقدنا لاعبين أساسيين وكنت دائما أحاول التغلب على الغيابات"، مشددا على أن إمام عاشور لم يكن مقيدا فى أفريقيا وعندما عاد تم إيقافه مرتين، لذا لم يكن يلعب باستمرار لكنه دخل الأجواء وأنا سعيد بمستواه وأعمل بجدية مع المجموعة وكل اللاعبين سيشاركون فى المباريات لكن مع الوقت".

وعن التونسى فرجانى ساسى ومصطفى محمد لاعبى الفريق، أوضح باتشيكو أنهما لم يكونا منتظمين فى التدريبات وبالتالى لم يتواجدا فى الفترة الأخيرة.

وأضاف باتشيكو، "الموسم الماضى كانت هناك صعوبة وضغط مباريات وسفر كثير ولا أعلم لماذا لا يراعى اتحاد الكرة المصرى ضغط المباريات لأن هذا يصعب من الأمور، كما أطلب مسئوليه بأنه لو كانت هناك إمكانية بعدم إجراء تعديلات على الدورى لأنه يؤثر على استعدادات الفريق.

واختتم باتشيكو تصريحاته قائلا، "بعد مجهود اليوم سنبحث من سيكون قادرا على لعب مباراة المصرى خاصة أن المنافس لعب قبل الزمالك بيومين".

فيما قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو خوض اللاعبين مرانهم غدا الأحد بملعب النادى استعداد لمواجهة المصرى فى الجولة السابعة للدورى الممتاز والمقررة إقامتها مساء الثلاثاء المقبل باستاد الجيش فى مدينة برج العرب بالإسكندرية.

من جانبه أعرب مدحت عبد الهادى المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عن سعادته بفوز الزمالك على طلائع الجيش اليوم فى الدورى الممتاز، مشيرا إلى أن الأهم فى المباراة أن كل اللاعبين جاهزون.

ووجه عبدالهادى الشكر للاعبين عقب المباراة خاصة بعد الأداء والفوز الكبير والروح العالية والإصرار الكبير بعد مباراة بيراميدز ولم يسمحوا بتضييع النقاط.

وقال مدرب الزمالك: " إمام عاشور يقدم دورا كبيرا جدا ومن العناصر المهمة .. ولدينا مباراة بعد ٤٨ ساعة ومن الطبيعى أن يكون هناك "روتيشن" لذلك نعد جميع اللاعبين وتجهيز عدد من الناشئين مثل حسين فيصل وأسامة فيصل".

واختتم عبدالهادى تصريحاته: "الهدف الرئيسى للزمالك فى كل مباراة هو الثلاث نقاط لكن اليوم كان مميزا الأداء والنتيجة والقادم افضل".