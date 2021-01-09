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الإسماعيلي يؤدى مرانه الأول في المغرب تحت الأمطار استعدادا للرجاء.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أدى فريق الكرة الأول بالنادى الاسماعيلي مرانه الأول فى الملعب الفرعي لاستاد مراكش الكبير ، وبدأ المران بمحاضرة ألقاها المدير الفنى أبو طالب العيسوي طالب فيها اللاعبين بالقتال وبذل أقصى جهد لحصد بطاقة الصعود للمباراة النهائية، ثم انتقل اللاعبون لاداء بعض تدريبات الأحماء ثم بعض الجمل التكتيكية التى من المفترض تنفيذها خلال أحداث اللقاء .

خلال أحداث المران حرص العيسوى على تدريب اللاعبين على التعامل مع الكرات الثابتة والتى يتميز بها الفريق المغربى وقام بتحفيظ كل لاعب دوره أثناء تنفيذ الضربات الركنية والضربات الحرة. لقطات من المران.

ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

 

 

فى نفس السياق، أكد أبو طالب العيسوى المدير الفنى للإسماعيلى، أن فريقه مقبل على مهمة وطنية وليست ” إسمعلاوية ” فقط من أجل البلوغ للمباراة النهائية فى المنافسة العربية وتابع أن الجميع لديهم عزيمة وإصرار على تحقيق نتيجة تمنحهم بطاقة التأهل العربى ولكن ينقصهم عامل التوفيق خاصة وأن هناك إصرار كبير لإسعاد جماهير الدراويش الحزينة.

وعن سر دموعه داخل حافلة الفريق أثناء التوجه للمبيت بأحد فنادق المطار، أجاب أن هذه المرحلة صعبة للغايه على الجميع داخل القلعة الصفراء وهناك رغبة فى تجاوزها بالحصول على البطولة العربية.

وأتم العيسوى، أن الهدف الحالى بالطبع هو تقديم عرض قوى يليق بإسم الدراويش للعودة إلى مكانته الحقيقية الذى يستحقها لأنه قيمة كبيرة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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