شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يحسم الجدل: لم نفاوض الأهلى لضم صلاح محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بإنبي، حقيقة طلب مسئولى الفريق البترولى ضم صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مشيرا إلى أنهم لم يتفاوضوا مع مسئولى الأحمر من الأساس للحصول على خدمات اللاعب.

وقال مدير الكرة بفريق إنبي، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن صلاح محسن لاعب مميز ويمثل إضافة لأى فريق فى الخط الأمامي، ولكن فى نفس أوضح أنهم لم يتفاوضوا لضم اللاعب، مضيفا، "نتمنى أن يكون معنا لاعب بقدرات صلاح محسن".

ورحّب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، برحيل صلاح محسن أو أحمد ياسر ريان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، بسبب وجود أكثر من لاعب فى خط الهجوم فى الفريق.

وأبدى المدير الفنى للأهلى استعداده للتنازل عن صلاح أو أحمد ريان بعد ضم الكونغولى والتر بواليا من الجونة منذ أيام قادماً من الجونة لمدة أربعة مواسم تبدأ من يناير الجارى وتم قيد اللاعب محلياً.

ويضم الأهلى حالياً أكثر من لاعب فى خط الهجوم، فى مقدمتهم، الكونغولى والتر بواليا لاعب الفريق الجديد وهناك أيضاً محمد شريف ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان بجانب اللاعبين الأخرين أصحاب البصمة الهجومية فى الفريق أمثال حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاى وكهربا.

واستعاد الأهلى أحمد ياسر ريان مطلع الموسم الجارى من الجونة بعد إنتهاء إعارته للنادى الساحلى كما إستعاد صلاح محسن من سموحة بعد إنتهاء الإعارة لسموحة.